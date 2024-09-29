中評鏡頭：馬祖不敗美食阿婆魚麵背後有洋蔥

阿婆魚麵店內有一幅已故創始人製作魚麵的壁畫。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月29日電（記者 盧誠輝）馬祖北竿鄉有一間阿婆魚麵店是遊客到馬祖旅遊必吃的美食之一，阿婆魚麵海味十足且口感Q彈，獲得饕客一致的讚賞。一碗傳統魚麵湯新台幣120元，再配上店家推薦每份50元的炸魚麵，吃完飽足感十足，也難怪會成為馬祖飄香半世紀的不敗麵食。



阿婆魚麵店位在馬祖北竿鄉塘岐村的中山路上，該處是緊鄰北竿機場，是整個北竿鄉最熱鬧的地方。阿婆魚麵店內並不大，但因近年才重新整修過，所以整體空間顯得相當乾淨清潔，每到用餐時間經常座無虛席，想吃碗馬祖道地的魚麵有時候還需要排隊。



阿婆魚麵店在1979年創立，當時家住北竿鄉橋仔村阿南境的李伙金，因年幼時就跟著母親與外婆做魚麵和魚丸，因此練就一身好功夫。馬祖開放觀光後，政府主推魚麵為地方特產之一，於是魚麵生意日漸興隆。李因自稱阿婆，後來便將店面和產品命名為阿婆魚麵，並在地方政府輔導下，成為馬祖響亮品牌。



阿婆魚麵店二代接班人陳順忠表示，母親在5年前過世後，他就接手經營，並在3年前邀請插畫家到店內畫出一幅母親製作魚麵的壁畫，來感念母親一輩子做魚麵的辛勞。店內還有一幅由陸軍二級上將楊天嘯在2009年致贈的匾額。

