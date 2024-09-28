中評關注：賴清德下軍令　綠委如耳邊風？

賴清德下達全勤軍令，國民黨“立委”幫忙點名。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）賴清德日前在中常會下軍令，要求黨籍“立委”要全程出席黨團大會；院會、委員會、程序委員會也要全勤：並且遵從、服從黨團決議。但昨天“立法院”舉行院會，國民黨“立委”點名後發現，51席綠委缺席超過一半。雖民進黨團並未甲級動員，加上又是施政質詢並沒有法案或是議程要表決，但賴下軍令後的首次院會，綠委卻有如耳邊風。



賴清德在中常會下軍令，有黨內人士解讀，黨主席雖然常見宣布重要事件或呼籲黨內，但要求黨籍委員“全勤”，則比較不尋常。這很可能是部份綠委對黨團領導不埋單。而最近黨團總召柯建銘因腳傷缺席朝野協商以及中常會等，確實少見，會不會是有綠委不服黨團領導？賴清德在幫柯建銘下軍令？柯若必須透過賴在中常會下軍令要求綠委全勤，柯在黨團領導地位很可能受到挑戰。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨天主動透露，“行政院長”卓榮泰邀請“立法院長”韓國瑜見面，討論總預算案排案的問題，還說喝了溫暖的一杯咖啡，先把好話說在前面。其實，就是把壓力給韓國瑜，希望韓能夠邀集朝野協商進行總預案排案。民進黨願意先低姿態邀請韓國瑜會面，因為總預算若卡關，對民進黨執政會有很大影響，許多新增項目預算無法進行，這對賴執政是負面影響。



但若細究問題本身，無黨籍高金素梅希望能夠把禁伐補償經費調高，如果“行政院”真正願意釋出善意，是因為調整總預算進行調整，就算不把禁伐補償預算補到在野黨滿意的數字，也能夠有折衷方案，這才是真的釋出善意，並非把責任踢給韓國瑜。韓只能邀集朝野協商，找出一個朝野討論的平台，但最後朝野能否針對總預算排案達成共識，還是要朝野之間互相退讓。



“立法院”昨天進行施政報告與質詢，但“部會”官員卻不是這麼重視民意監督。缺席的“外交部長”林佳龍、“僑委會委員長”徐佳青，以及沒有參與院會的綠委王定宇、林岱樺、許智傑、邱志偉等都選擇出席世界台商年會。加上“原民會主委”曾智勇、連續兩度請假的“經濟部長”郭智輝，有4位首長缺席施政質詢，讓韓國瑜直接講明已函文給“政院”，除非出境或是重要且迫切公務，要親自處理無法出席外，“部會”首長不宜請假。

