栗正傑：台灣政客喊戰爭 軍人為何最反戰

退役少將栗正傑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，強化備戰。曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑向中評社表示，戰爭不能只靠意志或想法，必須有部隊紮實訓練和精良武器等才有可能應付，賴清德上任後提出的相關防衛作戰想法，純粹就是對軍事外行，再加上“國防部長”顧立雄也不懂軍事，所以就搞全民精神動員。



栗正傑說，認知作戰當然也是戰爭的一環，但光靠嘴巴真能打仗嗎？



栗正傑認為，賴清德會選擇這樣做的原因，第一對軍事完全外行，就如活在象牙塔裡，憑想象來搞軍事；第二，認為美國跟日本會幫忙打這場仗；第三，賭對岸因為怕被其他國家制裁而不敢動武；第四，“台獨”務實工作者的思想作祟。但在軍事觀點來看，兩岸軍力完全不成對比，這戰爭不能打。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，未來預計培訓40萬民力。賴清德說，全社會防衛韌性目標之一就是“必要時支援軍事行動”，階段性目標是今年12月的第二次會議進行桌上兵推；明年3月的第三次會議將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。

