李天鐸：“賴政府”動員民力40萬？根本是作夢

李天鐸。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月29日電（記者 黃筱筠）賴清德日前主持首次“全社會防衛韌性委員會”，台陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，委員會提到目標是現行可恃民力約40萬，希望培養成為具備中等以上執勤能力，這根本是做夢，連低等民力都沒有，“那不夠都叫黑熊上去好了”，賴清德會有這些作法，都是按照美國的要求去做。委員會還說是借鏡西方波羅的海、烏克蘭例子，但這些國家大兵的武器都擺在家裡且全民皆兵，也需要固定時間去受訓，台灣根本不是這樣。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



賴清德在“全社會防衛韌性”做出結論表示，階段性目標是今年12月的第二次會議進行桌上兵推；明年3月的第三次會議將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月的第四次會議，將會銜接漢光演習，進行前導演練。



有關於全社會防衛韌性委員會運作是否代表戰爭不遠了，是否缺乏對戰爭認知？戰爭發生還可能配送物資？



李天鐸對中評社表示，民進黨官員根本沒有當過軍人，這些都是胡言亂語，真正發生戰爭，無人能躲，怎麼可能還有超商、便利商店的物資管道，“賴政府”講應戰、備戰，但是大陸一上來，都是要迎戰。

