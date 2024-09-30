李天鐸：美國或有10月驚奇　台灣配合演出

李天鐸接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）賴清德日前首度主持“全社會防衛韌性委員會”，恰好美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言也接受專訪，並拋出美日台任一方遇挑戰 另兩方必即刻救援之詞。台陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，美國怎麼可能來救，美國怎麼可能會來，但是這一系列行為，都是配合好的，AIT剛好在委員會召開之際提出這個說法，就是要講給美國選民聽。



李天鐸指出，美國11月大選，10月份可能會有驚奇，10月會發生什麼事情誰都無法越料。民主黨為了賀錦麗要選上，會不擇手段，烏克蘭局勢掌握不住，中東有爆發全面戰爭可能性，因為美國兩艘航母都開去，現在唯一可以叫囂，敲鑼打鼓就是台灣。現在也只剩下台灣可以配合演戲，還幫忙敲鑼打鼓，中間隔有台灣海峽有段距離，台灣因此演得很大聲，賴清德完全配合演出給美國看。尤其是，中東情勢如果不好，美國要轉移焦點時，就又要台灣配合敲鑼打鼓，而台灣絕對會配合。



他也說，賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”就是為了戰爭去做準備，但又不敢公開講戰爭，擔心民眾害怕，“內政部”才強調是為了訓練防災避難，想要靠這個得到美國支持。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。

