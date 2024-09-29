汪明生北京祭孔擔任亞獻官　盼共推中華文化

北京四海孔子書院28日隆重舉行祭孔典禮，台灣孫文南院院長汪明生擔任亞獻官。(中評社) 中評社台北9月29日電／為紀念大成至聖先師孔子2575年誕辰，北京四海孔子書院28日上午7時30分隆重舉行祭孔典禮。大典由四海孔子書院院長馮哲擔任主獻官，台灣孫文南院院長汪明生擔任亞獻官。



汪明生是美國印第安納大學公共事務博士、美國印第安納大學企業管理碩士、台灣政治大學商學士，台灣中山大學公共事務 管理研究所專任教授退休。現為台灣孫文南院院長。



汪明生向中評社表示，我們小時候在台灣物質條件不足下，每年教師節都會認真莊嚴地祭孔，現在的物質條件不成問題，然而尊師重道的精神文明逐漸淡薄。反觀大陸不僅物質豐沛，更是非常重視中華民族的傳統文化，充分展現了文化自信與民族自信。這次能夠親臨祭孔大典現場，孫文南院全體團員感受極為深刻，希望未來透過各種方式，能夠共同弘揚中華文化，讓我們的優良傳統繼往開來傳承創新。



北京四海孔子書院的祭孔典禮遵循傳統古禮進行，旨在追懷孔子的儒家思想，弘揚中華傳統文化。來自北京各界的千餘名人士參加了此次活動，台灣的孫文南院等團體也共同出席，顯示兩岸對中華文化的共同尊崇。北京電視台現場連線報導，網路直播吸引數萬人同步觀看，廣泛引發關注。



典禮全程包含祭祀儀式、禮生舞蹈、歌唱讚聲、詩詞朗誦等環節，隨後還舉行了展覽和中華傳統文化討論會。現場氣氛熱烈，參與者普遍認為中華文化是兩岸共享的寶貴資產，既需傳承發揚，更應與時俱進，探索創新。活動深深打動了在場民眾，展覽也獲得高度讚譽。

