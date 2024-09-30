中評關注：韓國瑜較勁賴清德會更多更廣

韓國瑜在臉書宣傳雙十晚會的訊息，出現全場都是青天白日旗的畫面，讓外界不禁聯想韓流席捲全台的現象。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜29日在臉書預告10月5日的雙十晚會在台北大巨蛋舉行。特別的是，韓附上的宣傳影片，有大篇幅歷年來藍營造勢場合中滿滿青天白日旗的畫面，讓人不禁聯想到當年韓流席捲全台時的場面，更看出韓國瑜的決心。



韓國瑜顯然想表達的是，盼望藉此喚起民眾對“中華民國”的認同。而這樣的操作，加上近日來包括民主基金會人事案的以退為進策略；答應幫忙“閣揆”卓榮泰邀請藍綠白“立院”黨團三長吃和解飯化解總預算僵局；以及他日前說希望藉雙十慶典，替不知道為誰而戰為何而戰，為哪一個“國家”努力的負面都能去除，把自己中心的信仰堅定豎立起來等語。



可以感受到韓國瑜正運用自身的影響力，凸顯他和賴清德執政的大不同。以韓國瑜此次主辦雙十慶典來看，大概沒有人會認為韓口中的“中華民國”，和賴清德言必稱“兩國”互不隸屬中的“中華民國”性質相同。



而韓國瑜在“中華民國派”上的立場堅定，最終考量，當然是希望在這樣的基礎下，能謀求兩岸的和平可能性。畢竟在賴清德執政後，兩岸情勢已愈趨緊張對立，加上政府在官方和民間都積極強化備戰下，整個台灣社會壟罩在可能爆發的戰爭陰霾下，韓呼籲全民重拾“中華民國”信仰的用意，已不言而喻。



至於韓國瑜先在民主基金會執行長人事上，以退為進，接受了“外交部長”林佳龍的建議，將代理執行長廖達琪真除，不和民進黨漁死網破的全面對抗，接著又和卓榮泰喝“溫暖的咖啡”，再幫卓邀約藍綠白黨團三長要吃和解飯，希望幫忙化解“賴政府”總預算遭“立法院”退回的僵局。