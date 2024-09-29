黃紹庭涉案離境第4天　雄檢證實已返台就訊

國民黨高雄市議員黃紹庭27日下午發聲明並提供自錄影片。（中評社 資料照） 中評社高雄9月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費26日遭檢調搜索，他本人卻在當天一早搭機飛廈門，一度失聯30小時才傳訊“報平安”，否認潛逃一說，並指過一兩天會返台說明。高雄地檢署今晚證實黃已於下午2時返台，檢調已將黃拘提並訊問中。



高雄地檢署29日晚間表示，黃姓議員案件已搭乘班機於下午14時許抵達小港機場，隨即由本署檢察官指揮“調查局”人員，對被告黃某逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，本署將依法，積極追查相關事證，釐清犯罪事實。



高雄地檢署26日指揮台南市調處偵辦黃紹庭疑詐領助理費案，一早兵分多路發動搜索，帶回黃的父母等17人偵訊後，6人交保、其餘請回，僅聲押服務處周姓女副主任，但法院未准押、裁定請回。但黃紹庭當天一早就提行李箱搭機飛往廈門，由於在檢調發動搜索前一小時離開，加上一度失聯，引發外界討論是否“落跑”或“洩密”等疑雲。



而黃紹庭隔天27日下午才發聲明與自錄影片“自清”，指稱“既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎”，得知遭搜索第一時間已主動致電檢調說明行程，等1到2天事情處理完後就會返台。