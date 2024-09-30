田弘茂：石破茂將面對日本五大問題

田弘茂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）石破茂於9月27日擊敗高市早苗、成為日本自民黨第28任總裁，經由10月1日舉行的臨時國會首相指名選舉後、將正式被選為日本第102任首相。“國策院”董事長兼院長田弘茂30日在座談上致詞表示，石破茂將面對日本至少五大問題，除了經濟、日圓貶值問題、老年化社會，還有修憲及日本安全議題。



“國策院”今天舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。由“國策院”董事長兼院長田弘茂、“外交部”次長吳志中進行開幕致詞。出席學者有“國策院”副院長郭育仁、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、綠洲文教基金會執行長謝文生、亞太和平研究基金會執行長董立文、國防安全研究院國防戰略與資源研究研究所研究員兼任所長蘇紫雲、民進黨立委陳冠廷、行政院顧問野崎孝男等出席。



田弘茂指出，日本兩輪選舉之後，石破茂當選自民黨總裁即將就任首相，他今年8月來訪問台灣跟賴清德有深入交流。即將成立新內閣對台灣有新的瞭解，石破茂對台灣領導團隊也有私人接觸。



田指出，石破茂將對面至少五大問題，第一個是經濟，民主國家最重要是經濟，日本綜合國力全世界排行第三，是強國，但一向被低估。第二是日圓過度貶值問題，日本低迷經濟要重新振作起來，我們要關注日本經濟與高科技產業能否有緊密合作，希望台日雙方關係更好。

