吳志中：日本朝野支持台灣

吳志中出席座談會並致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）石破茂於9月27日擊敗高市早苗，成為日本自民黨第28任總裁，將經由10月1日舉行臨時國會的首相指名選舉後，正式被選為日本第102任首相。台“外交部次長”吳志中今日出席“國策院”座談會致詞表示，日本朝野近幾年都是支持台灣，是這幾年來新的趨勢與發展。不管是在日本、法國、美國等支持台灣海峽穩定和平都是朝野共識。



“國策院”今天舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。由“國策院”董事長兼院長田弘茂、“外交部次長”吳志中進行開幕致詞。出席學者有“國策院”副院長郭育仁、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、綠洲文教基金會執行長謝文生、亞太和平研究基金會執行長董立文、“國防安全研究院”“國防”戰略與資源研究研究所研究員兼任所長蘇紫雲、民進黨“立委”陳冠廷、“行政院”顧問野崎孝男等出席。



座談會中首位日籍“行政院”顧問野崎孝男也出席。



曾駐法國代表的吳志中指出，自民黨選舉完成，石破茂要成為下任首相，未來在石破茂領導下，相信台日關係會越來越好，台日情誼會越來越鞏固。日本朝野都是支持台灣，是這幾年來新的趨勢與發展，不管是在日本、法國、美國等支持台灣海峽穩定和平是朝野共識，是國際地緣政治情勢。

