郭育仁：日本自民黨左派執政通常較不穩定

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）“國策院”30日舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。“國策院”副院長郭育仁表示，自民黨目前陷入空前低谷，上次有這種感覺是1993年的時候。石破茂在第二輪勝出，其實跌破很多人的眼鏡，因為第一輪投票是獲得前首相麻生太郎支持的高市早苗勝出，但第二輪竟然輸給石破茂。



郭育仁表示，自民黨是混合政黨，黨內有右派、有左派，石破茂勝選是相對左派在執政。過去政治經驗來看左派執政，日本會陷入不穩定狀態。



郭育仁說，但日本首相任期1年到2年是常態，執政超過4年首相沒幾個。現在陷入不穩定狀態也是日本常態，眾議院即將要重新大選及參議院明年改選，加上明年終戰80週年石破茂要講話，對於未來政局都有外部影響因素。這時候中國會試圖影響日本內部政治，引導對中國政策。



日本自民黨總裁選舉27日進行投開票，本次共有9人角逐黨魁寶座，成為史上參選人數最多的一屆。因首輪投票未有候選人得票數過半，由票數最高的高市早苗與排名第2的石破茂兩人進入第2輪投票，最終石破茂逆轉勝出，拿下過半數的215票，當選新任自民黨總裁，也將接替任期即將屆滿的岸田文雄，成為日本第102任首相。

