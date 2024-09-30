台灣AI發展倒退　藍委萬美玲籲強化應用能力

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月30日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”萬美玲今日在“立法院”教育及文化委員會上質詢台“國科會主委”吳誠文，對於台灣在AI行動計劃中的成效提出質疑，並強調資源應優先用於提升台灣本土的AI應用與競爭力。吳誠文表示，“國科會”已調整預算方向，將更多資源投入於AI應用及軟體開發。



萬美玲指出，儘管政府投入了大量資金推動AI行動計劃，台灣的AI全球競爭力卻呈現下滑趨勢。她指出，台灣AI準備度在世界排名中下降至第19位，超級電腦的算力排名也由85名降至106名。她質疑，為何大筆資金投入後，台灣的AI發展未見提升，反而倒退。



對此，吳誠文回應稱，台灣過去主要在硬體領域發展，對於應用層面較為薄弱。他強調“國科會”目前正在努力提升台灣的AI應用能力，並指出台灣在硬體技術上具有全球競爭力，對世界有重大貢獻。然而，萬美玲不滿此回應，認為“國科會”過度重視全球市場，而忽略了台灣自身的需求，形容這種策略為“自己家小孩吃不飽，卻先餵別人家小孩”。



萬美玲強調，台灣應該優先發展本土的AI應用技術，才能增強台灣競爭力與經濟效益。她提到，台灣在AI導入產業方面表現不佳，許多企業仍處於AI化的初期階段，導致整體AI技術無法有效應用於民生與產業之中。此外，她再次詢問了AI基本法草案的進度，並呼籲“國科會”加快腳步推動法規進展。

