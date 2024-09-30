何思慎：與中國衝突非日本民意所趨

輔大日文系特聘教授何思慎。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）“國策院”今天舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎指出，即將接任日本首相的石破強調自身考慮的是日本在國際社會應扮演的角色，不應簡單的以“親中派”或“親台派”歸類。日本當然會預劃“台灣有事”之因應方案，但絕非主動挑釁中國，石破勝出有利印太和平。他強調，石破茂不背書已過世前首相安倍晉三的“台灣有事就是日本有事”，因領政日本須妥慎處理中日關係，與中國衝突非日本民意所趨。



日本自民黨總裁選舉27日進行投開票，本次共有9人角逐黨魁寶座，成為史上參選人數最多的一屆。因首輪投票未有候選人得票數過半，由票數最高的高市早苗與排名第2的石破茂兩人進入第2輪投票，最終石破茂逆轉勝出，拿下過半數的215票，當選新任自民黨總裁，也將接替任期即將屆滿的岸田文雄，成為日本第102任首相。



何思慎指出，選舉結果石破茂勝出，顯示前首相麻生太郎的派閥操作不敵以菅義偉、岸田文雄為首的反“安倍政治”復辟勢力的集結。但此非意味自民黨派閥政治終結。第二輪投票中，派閥領袖兩權相害取其輕的策略性支持是石破茂勝選的關鍵。



他也說，第一輪拿下最高票的高市雖打著繼承安倍前首相的政經路線旗幟，但異於安倍的現實主義右派，高市矢言將日本帶回大國主義路線，更持“歷史修正主義”，試圖為二戰的“侵略”翻案，堅稱參拜靖國神社是個人自由，“內閣”任職期間多次參拜靖國神社，更早在1994年高市曾為讚美希特勒及納粹的專書《希特勒的選舉戰略》撰文推薦。



他認為，高市早苗與安倍路線黏太緊，日本民眾會檢視參政回扣的問題，而高市背後支持的安倍派涉入最深。石破茂是孤鳥，在黨內人緣不好，在現在自民黨選舉最需要這樣人選。他不認為石破茂是短暫首相，應該還會是103任，也就是下任首相。



何思慎也表示，石破茂領政將使日本政黨輪替的機率驟減，不失為自民黨在政治資金弊案中脫困的一張好牌。岸田將黨及“內閣”交給石破將可延續岸田內政、外交布局，“新資本主義”為石破所承繼。由此可見於石破重視分配的經濟政策，“安倍經濟學”終將褪去。