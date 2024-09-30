罷樑關鍵倒數兩周　藍號召基隆青年投反對票

“1013基隆反‘罷’凌！”記者會是在立法院中興大樓召開，現場包括吳宗憲和約10位基隆青年出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案將在下周日舉行投票，進入關鍵倒數兩周，藍營今天號召多位基隆在地青年召開記者會，強調四個不同意的反“罷”凌理由，包括不同意基隆市民的財產被剝奪、不同意市政建設被政治操作延宕、不同意基隆市成為民進黨霸凌的對象、不同意惡意罷免文化弄髒台灣的民主環境。



這場“1013基隆反‘罷’凌！”記者會是在“立法院”中興大樓召開，現場包括中國國民黨“立委”吳宗憲和約10位基隆青年出席，表達反對罷免謝國樑的理由。眾人齊喊，一票不同意、一起反“罷”凌，堅決向惡意罷免say No！



吳宗憲表示，今天站出來發聲的都是年輕人，面對越來越鴨霸、專權的執政黨，很佩服他們願意勇敢站出來發聲，他在年輕人身上看到希望跟未來，但是一回頭，卻看到現在的政治環境烽火連天、滿目瘡痍。



吳宗憲強調，身為大人的政治人物們，應該要永遠記得，我們希望留給下一代的是一個清明、健康的政治環境，而不是充滿鬥爭和怨恨的社會。



國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，謝國樑上任後，積極捍衛基隆市的財產權益，截至8月，基隆市府已經取得東岸商場產權糾紛四連勝訴，法院的判決已經證實謝是依法有據地捍衛市府財產，其作為合法正當且恪盡市長職責，不應該成為政治鬥爭的犧牲品。

