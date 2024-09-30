柯志恩質疑“國科會”重理輕文　吳誠文承諾改進

吳誠文接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月30日電（記者 俞敦平）台“國科會”2024年度預算，工程處達到新台幣80億元，而人文處僅有50億元，中國國民黨籍“立委”柯志恩在今日的“立法院”教育及文化委員會中，針對台“國科會”的人文及工程領域預算分配不均，以及學者對科研政策的不滿，質詢台“國科會主委”吳誠文。柯志恩強調，“國科會”應加強內部溝通，並檢討學者連署事件反映的問題。同時，柯志恩也要求吳誠文勿忽略人文學科的重要性。



柯志恩指出，“國科會”在不同學門的預算分配上存在明顯不均。以2024年度為例，工程處的預算達到80億，而人文處僅有50億，這使得人文學界的研究人員面臨較大的資源短缺。她認為，這與台灣產業結構的趨勢密切相關，卻忽略了人文學科的重要性。柯志恩強調，雖然人文處的經費逐年增加，但與工程處相差30億，這樣的資源分配不僅不公平，也影響到人文學科的研究發展。



此外，柯志恩提到，近期有600位學者連署，對“國科會”的政策表達不滿，特別是關於政策溝通與學術資源分配的問題。她質疑“國科會”的行政系統過於脆弱，僅僅因為內部調整和人事變動，就引發如此大的學界反彈。她建議，“國科會”應建立一套標準作業程序（SOP），並通過公開座談會來加強與學者的溝通，避免類似事件再度發生。



柯志恩進一步指出，“國科會”的科研人員培育計劃存在重大的問題。根據她的資料，許多博士級研究人員長期依賴“國科會”的補助，但由於僅能獲得短期聘用，無法獲得穩定的全職工作。她批評“國科會”的補助計劃缺乏長遠規劃，導致科研人員處於不穩定的職業狀態，這對台灣科研人才的長期發展不利。

