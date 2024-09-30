張善政施政報告　十大面向打造桃園宜居城

張善政今日率領桃園市府各局處首長到桃園市議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到桃園市議會進行施政報告，張強調桃園是快速發展且多元族群融合的城市，市府積極推動各項創新政策，致力提升市政建設及市民生活品質，盼為市民打造共好共榮的宜居城市。



桃園市議會今日舉行第3屆第4次定期會，張善政率領桃園市府各局處首長到議會進行施政報告。張針對交通、體育、醫療、教育、經濟、農業、多元住宅、婦幼友善、法案推動及智慧桃園等10大面向，向所有桃園市議員說明施政方向。



在交通方面，張善政表示，自他上任以來積極改善通學廊道及道路設施，今年上半年交通事故及死傷案件較去年同期下降近1成，成效顯著。此外，基北北桃1200通勤月票推動至今，整體運量成長24%，市府也將持續推動政策，鼓勵市民搭乘大眾運輸。



張善政指出，市府積極推動鐵路及捷運建設，並已啟動車站周邊城區再造及鐵路沿線路廊轉型計劃；桃園捷運綠線北段已於今年8月完成隧道貫通，首批列車將於年底前運抵桃園，並於明年進行測試。此外，串接桃園、中壢、平鎮、龍潭的橘線，以及連接桃園、青埔的青線，皆已啟動可行性研究，將串聯桃園3個核心都會區，健全大眾運輸網絡。



張善政提到，市府積極面對各項挑戰改善環境問題，桃園棒球場長年來逢雨必淹問題，已由市府與體育署和球團攜手於今年賽季空檔完成修繕，不但場地安全性獲教練及球員認可，也提供球迷更舒適的觀賽體驗；而中壢新明市場周邊違規流動攤販長期占用道路、製造髒亂情形，市府更會秉持決心強力整頓，還給市民舒適的購物環境和人行空間。此外，市府也將持續推動靜桃計劃、靜鄰專案及食品安全聯合稽查，保障市民生活品質。

