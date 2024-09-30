台灣AI人才缺口擴大　葛如鈞質疑“國科會”

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月30日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葛如鈞今日在“立法院”教育及文化委員會質詢“國科會主委”吳誠文時強調，政府提出培育20萬AI人才的目標，但“國科會”對具體人數與策略仍不明確。他並指出AI人才的缺口日益擴大，呼籲“國科會”應該加強與“教育部”等部會的合作。



葛如鈞還質疑“國科會”對核能尤其是小型模組化核反應器（SMR）的研究投入嚴重不足，並強調能源政策與AI發展的關聯性。吳誠文則承諾，會在會後深入檢討葛如鈞提出的問題，並於未來六個月內以書面回覆相關結果。



葛如鈞提到，“行政院”於9月5日公布的“五大信賴產業”中，將人工智慧列為重要發展方向，並訂下未來四年培育20萬名AI人才的目標。他質疑這項計劃缺乏具體數據支持。



葛如鈞指出，AI人才的培育涉及科研與產業應用，政府的目標過於籠統，缺乏具體的實施計劃。他強調，台灣AI人才缺口正以每年7%的速度增長，人才供需的矛盾日益明顯，若不加強與“教育部”及其他相關部會的合作，將難以實現20萬名人才的培養目標。



吳誠文回應表示，“國科會”確實肩負科研人才培育的責任，尤其在AI領域的發展上，他們將繼續資助全台各大學與研究機構進行AI相關的科技研究。不過，針對20萬名人才的培養目標，吳誠文坦言該計劃由“國發會”主導，“國科會”主要負責科研人才的培育，而非全面性的人才數字規劃。他解釋，AI人才的定義包括科研人才與產業應用人才，“國科會”會專注於培養碩士以上的科研人才，而其他部會如“經濟部”、“數位發展部”、“教育部”則負責產業與應用面的相關人力培訓。至於具體的目標數字，吳誠文表示這些仍在規劃中，會根據未來的發展逐年調整。



針對葛如鈞質疑“國科會”與“教育部”在人才培育上的協作，吳誠文表示，“國科會”與“教育部”保持定期溝通，尤其是副主委陳炳宇與“教育部次長”葉丙成之間，已建立固定的溝通平台，進行跨部會協作。他承諾未來會加強這方面的合作，並檢討如何將“教育部”更深度納入AI人才的培育計劃。

