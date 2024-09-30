藍白卡總預算影響桃園500億補助　議員互槓

民進黨桃園市議會黨團今日召開記者會，質疑藍委退回總預算對桃園地方建設影響重大。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到桃園市議會進行施政報告，會中藍綠議會黨團為了“中央總預算”遭藍委退回互槓，綠營質疑藍委退回總預算對桃園地方建設影響重大，藍營則質疑綠營是認知作戰、散播假信息，根本是混淆視聽，因為“中央總預算”是退回不是刪除，痛批綠營睜眼說瞎話。



桃園市議會今日舉行第3屆第4次定期會，張善政率領桃園市府各局處首長到議會進行施政報告。民進黨桃園市議會黨團召開記者會質疑，今年桃園市政府歲入編列新台幣1500億元，其中列入“中央政府”補助500億元，占比約1/3，而國民黨“立法院”黨團卻退回“中央政府”總預算，此舉將對桃園地方建設影響非常重大。



民進黨桃園市議會黨團總召林志強呼籲，請國民黨重視地方建設，不要為了政治利益罔顧地方發展。副總召劉仁照、彭俊豪與幹事長陳雅倫表示，巧婦難為無米之炊，桃園正在建設關鍵期，包括鐵路地下化、龜山捷運棕線、購置機捷新車廂等等重大建設，都是要靠“中央政府”預算的補助，請問國民黨要讓這些建設停擺嗎？



國民黨桃園市議會黨團在綠營召開記者會後也隨即反擊表示，針對民進黨團召開記者會，抗議退回“中央總預算”罔顧桃園建設，國民黨團總召徐玉樹駁斥，“只是退回總預算，又不是刪除”，民進黨議員睜著眼睛說瞎話，只是凸顯民進黨利用假消息認知作戰、混淆視聽。



徐玉樹指出，民進黨議員的所有指控，已經被事實查核中心認證是假消息，事實是“行政院”已將總預算案送交“立法院”，但“立法院”沒有將其排入討論，也未進行實質審查，並要求“行政院”重新編列並送新版預算案，“中央總預算”退回不審，對地方政府預算執行完全沒有影響，請民進黨議員不要再秀下限。