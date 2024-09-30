搶救墾丁觀光　屏東縣府推機場快線

屏東縣政府30日上午在高雄小港機場國際航廈一樓入境大廳舉辦「墾丁機場快線推廣記者會」。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月30日電（記者 蔣繼平）南台灣渡假勝地墾丁來客數大幅滑落。屏東縣政府30日在高雄小港機場舉辦“墾丁機場快線推廣記者會”爭取境外旅客。對於墾丁的負評，縣府強調持正面態度接受任何批評，也爭取重大建設如“屏南快速公路”等改善交通。



墾丁因交通等問題，逐漸失去昔日光環。從台北出發到高雄，開車要4小時以上，高鐵1個半小時，高雄再到墾丁還要2個半小時，讓一些北部人直喊去墾丁不如去沖繩（直飛1個半小時）。



屏東縣政府30日上午在高雄小港機場國際航廈一樓入境大廳舉辦“墾丁機場快線推廣記者會”，原訂出席的民進黨籍屏東縣長周春米因颱風山陀兒襲台，屏東縣政府災害應變中心上午一級開設，改由屏東縣交通旅遊處處長黃國維代為主持。



依據“交通部”民用航空局最新統計，高雄國際機場今年夏季國際及兩岸定期客運航班已恢復至2019年的83%。屏東縣政府恢復在疫情期間中斷的“9117B墾丁機場快線”，從高雄國際機場到墾丁中間只停10個站點，170分鐘可達，今年7月起試營運後，兩個月期間運量已成長近3成。

