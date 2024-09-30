議會京華城調查結論送“監院”　白議員不認同

台北市議會京華城專案調查小組舉行最後一次會議，總結提出五大結論、八大建議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，案情最新進展，得標京華城案的前鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，朱與時任柯文哲財務長李文宗均被收押禁見。台北市議會京華城專案調查小組30日也舉行最後一次會議，總結提出五大結論、八大建議，將送“監察院”調查決策首長是否有涉違法濫權。但小組成員、民眾黨籍台北市議員陳宥丞獨排眾議，提出不同意意見書，堅信柯文哲清白。



台北市議會京華城專案調查小組今日在議會警政委員會議室進行最後一次會議，由召集人國民黨籍台北市議員游淑慧、小組成員國民黨籍鍾小平、曾獻瑩、民進黨籍許淑華、趙怡翔、洪健益、社會民主黨籍苗博雅出席，並進行會後記者會說明，其中小組成員陳宥丞選擇不參加、另行開記者會說明。



游淑慧表示，此次五大結論部分由趙怡翔初稿、苗博雅主筆，八大建議則由她擬具、多數通過，其中陳宥丞議則有不同保留意見，但調查報告內容文字，均為共識討論同意，大多均納入陳宥丞文字修正。京華城案複雜，小組花了很多時間事閱卷、取證，這次也破天荒創設“不同意見書”，由陳宥丞撰寫。另外京華城所屬威京集團相關人士多次與柯文哲市府洽談京華城事宜，均未有廉政登錄。



小組公布的五大結論為：（一）本案京華城原訴求“允建12萬284.39平方公尺”於2017年時早已為都發局及都委會認定為一次性保障，且於當時修正之細部計劃公告確認，後經該公司提起行政訴訟；相關情事都發局於2020年2月曾於簽呈中明確告知市長。然市長明知京華城案正處於行政爭訟程序，仍做成與市府訴訟策略相反之個案交辦與指示，不顧行政訴訟仍在進行、亦不顧都發局反對意見及都委會曾經決議，逕行裁示都發局再次協助提案交由都委會研議，衍生本案後續爭端。於法院判決市府勝訴後，都委會委員認為不需給予京華城任何補償，市府仍配合京華城自創法無依據之個案容積獎勵，前無古人、量身打造，為招致特權爭議之根源。

