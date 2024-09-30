郭育仁：石破茂曾提安倍台灣有事說不負責

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）“國策院”副院長郭育仁對於準日本首相石破茂分析表示，石破茂回憶錄明確提到，已逝前首相安倍晉三曾說“台灣有事，也是日本有事”，這個說法極其不負責任，把日本“國家安全”與台灣綁在一起，石破茂認為安倍發言沒有考慮日本處境。



“國策院”今天舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。由“國策院”董事長兼院長田弘茂、“外交部次長”吳志中進行開幕致詞。出席學者有“國策院”副院長郭育仁、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、綠洲文教基金會執行長謝文生、亞太和平研究基金會執行長董立文、“國防安全研究院”“國防”戰略與資源研究研究所研究員兼任所長蘇紫雲、民進黨“立委”陳冠廷、“行政院”顧問野崎孝男等出席。



郭育仁表示，過去日本提到安保政策，舉出“亞洲版北約”那是自己解釋，這個主張不只是知易行難，而且是天方夜譚，美國作為亞洲地區同盟主導國，美國都知道到極其困難，因為那會碰到日本外交上要不要跟台灣建交的問題。台灣如果不是締約國，那亞州北約沒有意義。



郭育仁說，朝鮮半島與台海是東北亞兩個最可能發生戰爭的區域，石破茂提到要在美日同面盟裡談美日地位協議。日本首相提到要跟美國談美日地位協定，都不會有效果，包括安倍第二次擔任首相，也試圖要跟美國談。但對於美國駐軍來說，美日地位協定是最方便協定，美國不會跟日本談。



郭育仁也提到石破茂對於“修憲”提到不保有陸海空三軍武力，主張要把自衛隊入憲以及緊急命令權利，這也是天方夜譚。安倍在任應該是戰後權力頂峰都無法“修憲”，日本“憲法”行憲至今一個字都沒有改過，是剛性“憲法”。

