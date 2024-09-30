田弘茂：若特朗普當選石破茂也硬不起來

“國策院”舉行座談會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）“國策院”董事長兼院長田弘茂今天針對準日本首相石破茂有三點觀察，包括：美日關係、中日關係、台日關係與承擔區域責任。他抱怨說，台日關係很好，日本是台灣親近朋友，但他不滿他當“外交部長”時，許多沒有邦交的國家都可以去訪問，唯獨日本不讓他訪問，即便是過境日本待遇也不佳，這是他的個人經驗。



“國策院”今天舉行“日本自民黨總裁選舉與新首相政策走向”座談會。由“國策院”董事長兼院長田弘茂、“外交部次長”吳志中進行開幕致詞。出席學者有“國策院”副院長郭育仁、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、綠洲文教基金會執行長謝文生、亞太和平研究基金會執行長董立文、“國防安全研究院”“國防”戰略與資源研究研究所研究員兼任所長蘇紫雲、民進黨“立委”陳冠廷、“行政院”顧問野崎孝男等出席。



田弘茂會議最後進行總結，提出四點補充。第一，幾位專家沒有提到美日關係要怎麼調整，準首相石破茂希望美日安保條約要怎麼調整，但是這都要看美國選舉結果，如果特朗普當選要硬，硬不起來，討不到什麼東西。但是若是民主黨賀錦麗當選時，會有一連串問題，日本要更廣泛評估。



他說，很明確預判賀錦麗當選，美國與印度關係會非常強化，兩邊現在接觸非常頻繁，美國選舉提名過程中，第一次拜登說要支持賀錦麗出來選，隔天馬上有8100萬美元捐款給賀錦麗，現在美國華爾街與矽谷高層有很多印度人，影響非常大，很多在美國的印度人投進來給民主黨賀錦麗現金。第一波在賀錦麗與特朗普辯論領先時，又一波捐款進來。未來美國與印度關係會大幅度上升，日本也要考慮印度因素。



田弘茂表示，第二點是日本與中國關係，大家都注意到這些年來中國仇日反日情緒忽高忽低，仇日態度會影響日本政治人物跟中國改善關係程度。石破茂已經公開表明希望與中國進行更多經濟交涉，這會成功嗎？日本跟中國將來產生新關係重新定位我們不得不考慮。



他指出，第三點，日本綜合火力排名全球第三，未來新政府要更加重視，承擔更大區域責任，東協國家不像過去況狀，中國希望把東協、南海當勢力範圍，但是客觀情勢與醞釀未來2至3年，東協國家內部會產生很大變化，會往親美方向發展。