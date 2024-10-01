黃昭順：應和平交流　神明信仰不該被抹紅

從政逾40年的8連霸前立委、國民黨宗教委員會主委黃昭順接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月1日電（記者 張穎齊）兩岸宗教交流行之多年，綠營卻指神明恐成統戰工具。從政逾40年的8連霸前“立委”、中國國民黨宗教事務工作委員會主委黃昭順接受中評社訪問表示，民進黨政府推出反滲透法，讓兩岸宗教交流裹足不前、卻步，兩岸中華文化與神明信仰不該被抹紅，應放下對立，採取和平交流。



台“內政部”日前稱，“台灣省道教會海峽青年團”以宗教交流名義，吸收台灣青年加入，疑似涉有配合中共藉由兩岸宗教交流活動，進行統戰活動。陸委會副主委梁文傑更曾說，不只是媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共近年對台統戰的工具等語。



黃昭順女兒為現任藍委陳菁徽。



黃昭順說，政府當然有自己的整體戰略與政策方面考量，但關於宗教交流，前段時間都還有些宗教社團到大陸去，可是現在讓她很擔心，在政府的這些言論，以及推行反滲透法、赴陸旅遊橙色警示、非必要別去的情況下，使得大家都不敢前往，害怕被偵辦，讓兩岸宗教交流變得不盡理想。



黃昭順表示，台灣很多主神就是從中國大陸而來，她認為每件事都應公平、公正、公開地攤開來講，若不放手讓宗教和平交流，這樣也不太好。兩岸政策就是站在對等、公開透明的方向去進行，大家也會這樣所想，只是現況讓宗教交流不容易走，政府對內又要進行“國土計劃法”等，可能對宗教的土地財產也會產生一些問題。

