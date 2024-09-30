賴信任度大跌　吳子嘉：沒打死柯，賴會重傷

民眾對賴清德執政的滿意度，較上月跌了近6個百分點。（圖:《美麗島電子報》） 中評社台北9月30日電／《美麗島電子報》發布9月最新民調，賴清德信任度從8月的58.9%，下滑到9月的52.5%，不信任度從30.3%上升到38.3%。“行政院長”卓榮泰施政滿意度39.9%、不滿意32.5%，已接近死亡交叉。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，這顯示賴清德在柯文哲案的司法邊際效應與紅利都已經開始退燒。



吳子嘉分析，賴清德信任度掉了6個百分點，負面的大概增加了8個百分點，這對賴清德來講，是一個很大幅度的下滑，必須說這是個警訊。他指出，不只是柯文哲案，賴清德的打貪紅利已經開始衰退，民調下滑的因素也有摻雜到其他各種的社會因素；“柯文哲沒有打死，賴清德就會重傷。”



《美麗島電子報》9月民調結果，在賴清德滿意度方面，從8月的54.4%下滑到9月的50.8%，不滿意度從33.2%上升到38.6%；信任度從8月的58.9%下滑到9月的52.5%，不信任度從30.3%上升到38.3%。



吳子嘉說，7月跟9月比較，當問到“柯文哲會在賴清德任內，被判刑坐牢”這題時，7月認為會的人有37.5%，9月攀升至54.3%，僅17%的人相信柯文哲在擔任台北市長時沒有違法犯罪。



吳子嘉說，雖然過半數民眾認為柯文哲會被判刑坐牢，但柯文哲在20歲到30歲的支持度相檔穩固，繼續扮演忠實鐵粉的角色，且民眾黨的好感度從21.9%微幅上揚至25.6%。他分析認為，柯文哲9月5日收押至今，民眾黨選擇衝撞政府、指控政府司法不公、政治追殺的策略，還是有效的，在20到30歲這個族群，有了一定程度的發酵。



該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。