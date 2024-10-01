吳國勝：賴緊韁式領導　強勢且對將領沒信心

台退役陸軍少將吳國勝接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月1日電（記者 張穎齊）賴清德被爆日前出席“國防部”晉任將官茶會，因將官在他進場時未起立致敬而生氣。台退役陸軍少將、中國國民黨基隆市黨部主委吳國勝向中評社表示，賴清德採取緊韁式領導，凸顯個性強勢，希望徹底掌握軍方，也是對台灣高階將領沒信心。



吳國勝表示，三軍統帥要有高度與修養，賴清德是緊韁式領導，蔡英文則是弛韁式領導，突顯賴清德個性很強，希望徹底掌握軍方作為，相較之下，蔡英文對軍方比較鬆弛一點，賴的風格較強烈。



吳國勝說，賴清德領導風格比較不同，蔣經國任內不會特別緊韁式要求，因蔣本身有威望；李登輝雖與軍方無甚淵源，也是信任高階將領；相較之下，顯然賴清德對高階將領沒信心。



吳國勝告訴中評社，比如賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”，要培訓40萬民力，必要時支援軍事行動。感覺上好像要打仗了、組織民兵，當然從防衛作戰來講，台灣是同島一命，無可厚非，但賴的此舉似乎使民心惶惶，社會不安定，這都不是好的現象。



吳國勝也提到，媒體報導茶會現場是一名府方女性官員要大家輕鬆點，賴進場時不必起立，他還是要批評，現場這些將領也不上道，軍中是有規矩，怎可由府方官員指揮？將領都受過深厚的軍事教育，擔任保衛台灣的重要任務，理應聽“防長”、參謀總長，怎會聽府方文職官員？這些將領自己也要檢討改進。



針對顧立雄文人領軍，此事是否有疏失？吳國勝則說，當然“文人防長”國外有很多例子，但目前兩岸兵凶戰危，當然要派任對防務深厚了解的人領軍。