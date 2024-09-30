京華城案新進展　民眾黨智庫孫鳳群遭約談

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／台北地檢署偵辦京華城案，為追查威京集團賄款金流，27日指揮廉政署兵分29路搜索，約談16人到案，15人移送北檢復訊後，6位被告和5位證人全部請回。廉政署30日再以犯罪嫌疑人身分約談前新北市教育產業工會副理事長、退休高中教師，現任民眾黨台灣新故鄉智庫協會學者孫鳳群到案說明，下午2點40分許移送北檢復訊。



檢廉原本27日約談孫鳳群，但孫因故未到案，她今天到廉政署應訊，下午2時40分移送北檢復訊，目前仍在偵訊。



檢廉27日針對京華城案發動第二波大規模偵查行動。搜索包括朱亞虎、李文宗、威京集團相關員工在內的10名被告、6名證人的住居所及辦公室，經訊問後將10名被告、5位證人移送北檢復訊。



柯文哲前隨扈陳文鐘、柯行程祕書黃心緗、祕書黃婕穎、祕書林鼎峰等證人復訊後均獲請回。10位被告中，沈春池文教基金會前祕書長、前電視主播童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳；監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等6人請回；京華城監察人張志澄、威京集團法務經理陳俊源分以新台幣250萬元、150萬元交保。



檢方認為朱亞虎涉犯《貪污治罪條例》的違背職務行賄罪、李文宗涉犯違背職務收賄罪，犯嫌重大，有勾串之虞，28日凌晨向北院聲押禁見，經北院開庭後裁准。