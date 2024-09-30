趙少康：賴清德動怒喝斥將官只凸顯心虛

趙少康質疑賴清德對將官立威，凸顯賴的領導危機。（趙少康臉書） 中評社台北9月30日電／根據台媒報導，賴清德日前首度以“三軍統帥”身分主持將官晉任勗勉典禮後。在茶會中，見到將官們坐著等他到場，賴清德怒批“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好”？。對此，中廣前董事長趙少康30日表示，賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式“打壓”軍方將領？



趙少康30在臉書發文指出，媒體報導，賴清德在新任將官晉升茶會上，不滿軍方高層沒在他進場時起立致敬而大發雷霆。事件曝光後，“國防部”沒有否認曾經出現賴清德生氣的場景，只是報導被“渲染、誇大”。熟悉管理學的人都知道，不怒而威才是最高境界，一個好的領導人，如果公開發了脾氣，一定是經過精心計算，更不用說是“總統之怒”，一定有他想要達到的特別目的。



趙少康認為，賴清德只因為將官沒在他“蒞臨”會場的時候起立就發脾氣，是不是他上任四個月以來，感受到軍方什麼特別的氣氛？不願意為了他的“台獨”主張而戰？不服他這個少數“總統”？還是看不起他的40萬民兵戰略？賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式“打壓”軍方將領？



趙少康質疑，“國防部”的新聞稿竟然不否認賴曾經因此事生氣，只是有被渲染、誇大，而賴清德至今也沒有否認。如果不是軍方不想替賴清德遮掩，就是賴刻意要立威，讓全體“國軍”知道“朕即是天”。尤其以後他要求晉升將領的軍人，都要先進“總統府”讓他面試（以前衹有蔣介石這樣要求，聽說他會看相），還要標註連身份證都早就不再註記的“省籍”，賴清德到底想要幹什麼？是要以省籍來判斷忠誠？決定陞遷？還是他除了會點主，還會相面？



趙少康提醒，“賴神”、“清德宗”都是外界對賴清德的嘲諷，希望他沒有當真，把自己當皇帝，順我昌者逆我者亡才好。