早規劃宮廟存彈藥　徐巧芯秀公文打臉劉世芳

藍委徐巧芯拿出軍方2023年的發函，證實政府早有規劃在宮廟存放彈藥。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北9月30日電／日前有宮廟收到公文，要求簽訂“彈藥預屯點支援協定書”，外界質疑這是府方“全社會防衛韌性委員會”的防衛規劃，卻遭台“內政部長”劉世芳否認指是假消息。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天在“立法院”質詢時，拿出軍方2023年的發函打臉劉世芳，證實政府早有規劃，要劉世芳別再說是假消息。



媒體報導，劉世芳今天赴“立法院”內政委員會備詢，徐巧芯先是問她，是否曾經說過宮廟是點香火，不會放軍火，還說放軍火是典型認知作戰、假消息？劉世芳回應，在她上任之後，到目前為止，沒聽到過有這樣的說法，所以她認為這是認知作戰的假消息。



徐巧芯強調，“內政部”政策具延續性，劉世芳上任後沒有，並不代表之前沒有，也不代表是假消息。但劉世芳仍斬釘截鐵的強調，歷任“內政部長”，從未沒有聽說宮廟要放軍火。



徐巧芯隨後出示“陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫左營彈藥分庫”在2023年11月30日的發函，並指出，內文提到關於彈藥的部分，正本是發給某某股份有限公司、某某府、某某宮，所以宮廟、社區中心還有活動中心，在“國防部”的政策中就已經有“彈藥存在宮廟裡面”。



徐巧芯說，該公文內文寫到“規劃於作戰區選定彈藥的屯點，縮減戰時彈藥的運補時序，滿足彈藥的補充就在第一點，它發函希望這個協定書的部分包含宮廟。”



由於作戰時，“內政部”與“國防部”必須協力，徐巧芯強調，陸軍單位發的公函，“內政部”必須要知道，如果認為不妥，也一定要向“國防部”溝通。劉世芳看了函文後不再辯駁，最後改口，“謝謝委員的提點，未來若有這狀況，會跟‘國防部’溝通。”



徐巧芯也再度告訴劉世芳，強調這不是假消息，也不是認知作戰，“妳不能因為不是在‘內政部’發生，就說這都是假消息。”