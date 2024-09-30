賴清德罵將官？蕭旭岑：馬英九任內不會發生

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／有媒體報導賴清德日前與新晉任軍方將官茶敘，傳出因有府方幕僚指示，所以將官們在賴清德進場時未起立迎接，讓賴怒斥。馬英九基金會執行長蕭旭岑30日說，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，較不尊重專業，這在馬政府任內不可能發生。



台“國防部”29日則發布新聞稿澄清，此為誇大謬誤，籲請媒體善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害“國軍”士氣。



蕭旭岑指出，他在擔任“總統府”副秘書長時，職司兩岸，“國防”與“外交”，但軍方行程時，絕對尊重“國防部”的儀節與安排，也會嚴格要求發言人，不得為新聞處理去干預軍方儀節。



蕭旭岑認為，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，比較不尊重專業，才會有府方幕僚不當指揮軍方安排的情況，這在馬英九任內是不可能發生的。



台媒報導，賴清德日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，“國防部”辦了場茶會。傳出因有位府方女性官員，在活動開始前特別說明性質輕鬆，請將官坐著就好、不必站起來。但賴見到將官們坐著等他到場，不滿怒批“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好”？甚至還怒摔資料。賴提及自己以前當過預官，連看見上校都要立正站好，為何看到三軍統帥都坐著。而被點名的兩位晉任將領，只好解釋“是我們疏忽”。



中華戰略學會研究員張競強調，若真有此事，絕對是綱紀廢弛的嚴重警訊，“絕不是單純軍人禮節疏失問題，而是整體指揮架構失序”。“總統府”幕僚並無權責，指揮在茶會現場的“國軍”將領要如何恭迎“三軍統帥”。“國軍”講求程序、步驟與要領，在“總統”蒞臨會場時，該如何恭迎，都必須遵循軍人禮儀規範。若要臨時調整變換，就必須依據指揮權責，依循指揮架構，由軍事體系在場的最高階首長，若非“國防部長”就應是由參謀總長當場定奪。絕對不是閉著眼睛，完全讓“總統府”幕僚牽著鼻子走。