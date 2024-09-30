孫鳳群領智庫12萬人事費　淪柯案被告

孫鳳群以被告身分到北檢複訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，涉案的前威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，案情重大進展。檢廉續追金流，30日傳喚民眾黨智庫台灣新故鄉智庫協會學者孫鳳群，以被告身分到台北地檢署復訊，全程不發一語，與案情的關聯如何待釐清。另外柯文哲前隨扈陳文鐘今日下午也再以證人身分被北檢二度傳喚。



孫鳳群2022年從高中教職退休，曾任台北市學校教育產業工會副理事長等，專注於年金改革修法，民眾黨成立智庫協會時，延攬她加入。根據“監察院”政治獻金申報資料顯示，柯文哲今年1月26日有支出一筆12萬元人事費用給孫鳳群，檢方在釐清和京華城弊案是否有關。



廉檢偵辦京華城案，為追查京華城所屬威京集團主席沈慶京行賄的金流，廉政署27日兵分29路搜索，約談16人到案，15人移送北檢復訊後，6位被告和5位證人全部請回。朱亞虎及時任柯文哲財務長、台灣眾望關懷基金會董事長李文宗被依涉貪污治罪條例違背職務行、收賄罪羈押禁見，移送土城看守所。



廉政署今日繼續擴大偵辦，約談被告孫鳳群，經初訊後，孫鳳群於下午2點40分抵達北檢復訊，孫鳳群被問及“有收到什麼指示嗎？上周五就該被約談了是嗎？”不發一語，被廉政署人員帶進候審室。



據悉，孫鳳群原本27日就要被約談，不知何故未到案，今日被以犯罪嫌疑人、被告身分約談。孫鳳群為前新北市教育產業工會副理事長、退休的高中教師。