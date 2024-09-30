白議員陳宥丞狠批藍議員做綠鷹犬　政治清算

針對京華城調查報告出爐，民眾黨籍台北市議員陳宥丞臉書發文表示看法。（照:陳宥丞臉書） 中評社台北9月30日電／由中國國民黨台北市議員游淑慧擔任召集人的台北市議會京華城調閱小組今天結案，定調全案是“財團特權”。不過，民眾黨籍台北市議員陳宥丞不認同，他痛批報告“過於武斷主觀”，並提出了不同意見書，點出幾個問題點讓大家公評。陳宥丞更質疑國民黨議員配合綠營鷹犬做政治清算，“呼籲國民黨自己在這邊當家執政就不要鬧事、雙標辦案。”



北市議會京華城調閱小組召集人游淑慧今天率領藍綠與會議員，公布小組報告五大結論，定調全案是市府為京華城量身定做的財團特權。游淑慧表示，這次五大結論部分是由民進黨議員趙怡翔初稿、社民黨議員苗博雅主筆，游淑慧擬具八項建議，與會者多數通過，但民眾黨議員陳宥丞則有不同的保留意見。



陳宥丞強調，國民黨主席朱立倫、藍營人士長年批評“監察院”雙標，但在台北市只要遇到柯文哲，國民黨議員就配合綠營鷹犬，對在野黨做政治清算，說要把案子移送到“監察院”調查。陳宥丞痛批，國民黨說民進黨玩弄人民、耍弄民主；“今天國民黨也是耍弄民眾黨、玩弄柯文哲”，呼籲國民黨不要自己在北市當家還鬧事、搞雙標。



陳宥丞不同意見書內容：



一、台北市政府依法接受人民及議員陳情，其轉送程序本依法辦理。本案於2020／4／15柯市長就都發局上簽建請研議案予以決行，之後即依法送都委會研議，其後專案小組與都委會之研議過程，柯市長未曾有過任何指示與交代。



二、都發局於2020／10／27上簽至市長室，柯市長即按都發局簽呈之 建議予以決行並轉送公展，一切均依法辦理。



三、京華城之容積獎勵審議過程，經過專家諮詢會議、都委會專案小組會議依據專業意見討論進行，並於2020／10／12召開專家諮詢會議 時討論有關“容積移轉加計容積獎勵，以法定容積1.5倍為限”，且於2021／7／1第二次專案小組會議中，請申請單位檢討修正後依照程序提委員會審議，後經都委會以共識決方式決議給予20%之容積獎勵，其間過程柯市長均未參與。



四、綜上所言，基於專業審查、分層負責，柯市長均恪遵職守、依法辦理，沒有任何下指導棋或試圖影響過程與結果等情事，市府局處同仁也都表示，沒有被指示或要求就個案予以放寬，而此案已進入司法偵查，所有泛政治化之不實抹黑與指控，無異打擊市府同仁士氣，殊不可取。