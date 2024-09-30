馬祖燒塔節盛大登場　帶來豐收與團圓的祝福

馬祖燒塔節29日於仁愛村盛大登場。（照片：連江縣政府提供） 中評社馬祖9月30日電／源自福州且擁有百年歷史的燒塔節，9月29日再度於馬祖仁愛村盛大登場。燒塔節作為馬祖秋慶的重要一環，不僅是社區凝聚力的展現，也是祈求平安和豐收的傳統儀式。燒塔節的主要儀式透過燒塔來除穢、祈福，象徵消除過去一年中的不順遂，迎接新的開始。今年活動特別加入了牽罟、沙灘音樂晚會等創新元素，吸引了大量遊客與當地居民共襄盛舉。



今年的燒塔節，除了延續傳統的手寫除穢卡、扭白丸體驗、創意踩街等活動外，還融入了鐵板社區的歷史文化導覽，帶領民眾走讀百年歷史與軍事管制時期的故事，讓更多人深入瞭解馬祖的文化底蘊。儀式中的疊塔活動更是引發了廣泛的興趣，吸引了不同年齡層的參與者一同競技，展示馬祖社區的團結精神。



燒塔儀式在29日晚間7時於鐵板沙灘舉行，國民黨籍連江縣長王忠銘與地方耆老共同點燃火炬，將除穢卡投入熊熊火焰，象徵著將一切負能量焚燒殆盡。隨著煙火表演和瓦塔舞的進行，現場氣氛達到高潮，所有參與者都沉浸在這充滿希望與喜悅的節慶氛圍中。



本屆燒塔節也加強了文化創意的元素，推出絹印藝術手作，讓民眾能親自參與藝術創作，並於園遊會中品嚐馬祖傳統美食。燒塔節不僅是一個地方傳統慶典，更是馬祖文化推廣的重要窗口，通過這樣的活動，成功將傳統節慶與現代生活結合，展現馬祖深厚的文化底蘊。