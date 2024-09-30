台官方拍板工業用電漲12.5%

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／電價調漲定案，台“經濟部”今召開電價審議委員會，拍板工業用電調漲12.5%。台“經濟部”表示，仍低於日韓工業電價，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲，而新電價10月16日實施。



“經濟部”表示，目前台電公司每賣1度電就虧損0.4元，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電，在合理反映成本前提下，這次調價有兩大原則，一為照顧民生及穩定物價，二為兼顧產業競爭力，審議會在充分討論下，決議民生用電不調整。



“經濟部”表示，產業用電部分，則落實使用者付費，並維持產業國際競爭力，調整產業電價12.5%，調價後產業用電均價為每度4.29元，但仍低於主要出口競爭國家韓國工業電價。



“經濟部”說明，在討論產業電價調整措施時，委員提議考量民生內需產業與台灣物價關係密切，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市等，建議凍漲，另產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形。



“經濟部”表示，此次決議民生內需產業不調整，產業以用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退15%以上者凍漲，用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退未達15%者，及用電衰退未達5%且產值/銷售額衰退15%以上者，減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響。