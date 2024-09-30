韓國瑜借鏡俄烏戰　屍袋賣最好地方在烏克蘭

左起吳松柏、陳智敏、韓國瑜、黃仁、溫玉霞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日表示，他最近知道台商很厲害，連屍袋都是台灣人做的，包括機器是台商製造的，然後另位台商在巴基斯坦設廠，用當地的麻來製作。韓國瑜說，聽說最近屍袋賣最好的地方在東歐烏克蘭，當地需求很大。



近期府方成立“全社會防衛韌性委員會”，準備在台培訓40萬民力，必要時支援軍事行動。韓國瑜的發言借鏡俄烏戰爭，對比府方的大動作，讓人覺得別有用意。



韓國瑜今日接見非洲台灣商會聯合總會訪團一行21人，出席成員包括國民黨籍“立委”黃仁、非洲台灣商會聯合總會陳智敏，以及前國民黨籍“立委”、非洲台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞。



韓國瑜一進門見到眾人就問大家，你們從非洲來嗎？怎麼大家沒有被曬到很黑？眾人聽了笑成一團，並且告訴韓國瑜，其實台灣的太陽還比非洲烈。



另外，溫玉霞與夫婿吳松柏都是非洲台灣商會聯合總會名譽總會長，今天兩人一同出席，韓國瑜大讚兩人是非洲的“神鵰俠侶”。



韓國瑜致詞時表示，非洲商會回到台灣，真的是一趟很遠的行程，熱愛台灣、熱愛“中華民國”真的很了不起。其實台商在非洲發展，真的不靠天不靠地，全靠自己幫自己，距離這麼遙遠，每個台灣商人在非洲扎根，埋這個種子，想要生長茁壯發光發熱，這個過程很辛苦，加上“我方”在非洲的“邦交國”衹有斯威士蘭一國，所以非洲台商是特別辛苦。

