謝美英：全民皆兵是假議題　別讓美稱心如意

無黨籍桃園市議員謝美英是小金門女兒。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月1日電（記者 盧誠輝）賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首次會議，將培養40萬可恃民力，必要時支援軍事行動，還稱要把全聯社納入維生系統。身為小金門女兒的無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，“賴政府”所推的40萬民兵根本是假議題，因為“國防”軍備做不好，才會想辦法推民防來轉移焦點。而美國只是利用不斷挑動兩岸的敏感神經來從中牟利，她呼籲台灣民眾千萬別上當，更不要讓美國稱心如意。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。謝母是小金門人，謝父則打過823砲戰，深知戰爭殘酷的她更以小金門女兒自居，最大期盼是兩岸永遠不要發生戰爭。



謝美英指出，把全聯社納入維生系統根本是不可行的作法，因為一旦兩岸爆發戰爭，台灣這些物流通路還有辦法正常運作嗎？這只是民進黨政府現階段用來安撫民心的說詞，但實際上卻完全派不上用場。她認為，別說40萬民兵了，就算是400萬民兵到時也派不上用場。



她強調，民進黨政府所推的民防根本就是假議題，因為“國防”軍備做不好，才會想辦法推民防來轉移焦點。



謝美英認為，美國不斷派很多人到台灣做所謂的訪問交流，實際上只是在執行美國軍購的業務，美國人來就是要推銷軍購的，但卻只賣一些可能是美國即將要淘汰或不是那麼先進新穎的武器設備給台灣。而過去美國只賣防禦性武器給台灣，現在好像願意賣一點攻擊性武器給台灣，台灣就興高彩烈、歡天喜地、這樣對嗎？

