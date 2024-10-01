中評鏡頭：全球最小媽祖廟在馬祖北竿

位於馬祖北竿的坂里天后宮是全球最小的媽祖廟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月1日電（記者 盧誠輝）馬祖北竿鄉有一間全球最小的媽祖廟！坂里天后宮到底有多小？中評社現場目測約4坪(一坪等於3.3平米)大小，廟門更僅容單人出入。據當地導遊表示，曾有12名遊客手牽手就能環繞把整座媽祖廟環繞，可見坂里天后宮有多迷你。



坂里天后宮最早建於清道光年間，經過多次修建，最近一次改建是在1983年，村民們因舊廟破損，集資重建，由當時的北高指揮部支援兵工協助建造，在原有的石牆加以粉光呈現閩東式封火山牆廟宇造型，因封火牆型式加上鮮黃色石牆色彩十分醒目，已成為馬祖4鄉5島9座天后宮中造型最特殊的天后宮。



至於坂里天后宮的由來有2種說法，一說是坂里王氏家族於遷徙時從大陸祖地長樂市鶴上鎮旒峰白眉村所帶來，推敲應是從與白眉村有一溪之隔的東平村“天后宮”分香而來。另一說則是早年宮廟原址為長樂梅花人從事漁業時所建，神尊是從梅花原鄉帶來的媽祖娘娘，因極其靈驗香火日漸隆盛，流傳至今。



不管哪種說法為真，可以確定的是坂里天后宮是從大陸分香而來，因此廟內還擺放有福建黃岐媽祖廟致贈的“同祀媽祖，共享太平”匾額。在馬祖從事旅遊業的王姓導遊告訴中評社，坂里天后宮因位在通往北竿白沙港碼頭必經的北竿大道岸邊，小巧玲瓏加上色彩鮮艷，因此經常吸引大批遊客前往拍照打卡，也成為馬祖人氣最旺的媽祖廟之一。