中評關注：賴清德拼連任會對上韓國瑜？

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德滿意度往下滑。（取自《美麗島電子報》） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）台灣軍方、民進黨中央最近一再傳出對賴清德領導不滿的聲音，對照“立法院長”韓國瑜將邀集朝野對話針對總預算提出解決之道。韓拉抬自己的格局與高度，會不會正在累積聲量再拼一次大位。若韓有再戰大位的可能，接下來韓會不會再度被綠營盯上。韓賴兩人後續動作值得持續觀察。



根據《美麗島電子報》9月最新民調顯示，賴清德信賴度比上月減少6.4個百分點，創就任以來新低而且大致回到就任後的首次評價，有38.3%不信任賴，則比上月陡增8.0個百分點，而且創就任以來的新高。而對賴清德執政的整體表現而言，有50.8%滿意賴“總統”的執政表現，而比上月減少3.6個百分點，38.6%不滿意，則比上月增加5.4個百分點。民調顯示本月不滿意賴清德執政表現的民眾達到就任以來的新高。



賴清德520上任以來，新潮流近英系的前“行政院副院長”鄭文燦因涉貪遭羈押、起訴求重刑12年，時間非常快速。接著台灣民眾黨主席柯文哲也因台北市長任內的京華城案被猛烈查辦，目前連柯文哲40年同學李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎都羈押禁見，偵辦速度非常快。外界認為賴清德正在提早剷除2028可能人選。



但根據《美麗島電子報》9月最新民調數據來看，25.6%對民眾黨有好感，而比上月增加3.7個百分點，60.3%對民眾黨表示反感，則比上月減少5.0個百分點。柯文哲案對民眾黨開始止血，這是否意味民眾選擇相信柯在京華城案上是被過度追殺？賴清德連任路上柯文哲威脅仍在。



雖然柯文哲對民眾黨負面影響看似下降，但京華城一案偵辦仍需要一段時間，柯文哲要在2028年再起，並且累積比2024更大能量，也不是這麼簡單。那民進黨對於2028年大選路上可能人選，是否還在盤點？是台中市長盧秀燕？還是“立法院長”韓國瑜？

