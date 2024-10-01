中評關注：韓國瑜談烏克蘭屍袋示警戰火無情

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜9月30日在接見場合提及台商製作的屍袋在烏克蘭熱賣具有深意。在府方成立“全社會防衛韌性委員會”培訓40萬民力必要時支援軍事行動，賴清德大張旗鼓備戰時，韓國瑜藉此示警戰火無情。



賴清德大動作備戰，讓台灣人民對台海未來局勢感到不安。國民黨可能礙於綠營發動罷免中國國民黨基隆市長謝國樑將於10月13日投票，為避免節外生枝，暫時對敏感議題低調處理。



然而韓國瑜9月30日接見非洲台灣商會聯合總會訪團時，特別提到他先前接見機械公會告訴他，有台商在巴基斯坦設廠製作屍袋，近期賣到烏克蘭非常熱銷，生意好得不得了。屍袋有戰火的隱喻，韓國瑜藉俄烏戰爭例子，示警台灣戰火無情。



針對賴清德召開“全社會防衛韌性委員會”啟動備戰防災，雖有少數個別藍委提出疑惑，並未看到藍軍形成火網，韓國瑜或已意識到，國民黨若放任這樣的趨勢發展，不提出和平訴求，台灣輿論氛圍恐怕會向綠營進一步傾斜，屆時就算國民黨想往和平的方向拉回恐怕也不容易。



在韓國瑜強硬回應綠營過後，國民黨有必要跟上全力訴求台海和平，雖然韓國瑜具備媒體高聲量，但在第一線拚鬥的終究還是全體藍委以及國民黨中央。



前陣子藍委因怕被罷免，“立院”質詢火力明顯轉弱，甚至發生藍委羅廷瑋表決時跑票事件。謝國樑罷免案10月13日就要投票，照目前的氣氛看來，綠營罷免過關可能性並不高。倘若罷樑案能夠擋下，或許能給藍營上下信心，加強敏感議題的論述攻防。