李艷秋曝賴清德兩張臉　離獨裁一步之遙

李艷秋說，賴清德有兩張臉，立威或拉攏，看你站在哪一邊。（照片：李艷秋臉書） 中評社台北10月1日電／賴清德近日傳出兩件“怒罵”事件，包括參加將官晉升茶會因將官未起立迎接而震怒，另一則為台“衛福部長”邱泰源爆賴清德打電話罵“環境部長”彭啟明把節能減碳搞得太大條，讓醫院沒辦法做到。對此，資深媒體人李艷秋1日在書發文，提及一段小故事為賴清德“平反”，並認為賴有立威、拉攏兩張臉，若再繼續立威，離獨裁就衹有一步之遙。



李艷秋指出，賴清德被爆出2起怒罵事件後，外界皆認為賴清德自卑、恐懼和病態的權力慾，但她想為賴“平反”，並透露賴在928參加護理學會慶祝大會，溫柔的列舉上任後為護理界做的改革，並向老師說教師節快樂，隨後用當天最親切可愛的笑容問現場護理人員，知不知道928是哪個團體的生日，現場有人答“民進黨”，賴瞬間燦笑如花，並說道“護理人員為人民健康努力，教師為傳道授業解惑努力，民進黨為‘台灣主權’、還有民主自由人權而奮鬥，我們祝賀民進黨生日快樂”。



李艷秋表示，她當時硬生生吞回已到口邊的三字經，試著徜徉在賴調皮又可愛的酒窩中，理解他無時無刻不在計算選票、無時無地不在選舉拉票，以及不論天大地大“國大”百姓多大，都不及民進黨大的思維。



李艷秋指出，如此重要的談話，府方新聞稿隻字未提，看來有不長眼的新聞官認為這段談話人時地都不適合，自動抹去了，如果被賴清德飆罵還真是活該。



“賴清德有兩張臉，立威或拉攏”，李艷秋表示，賴立威的手段中，責罵是最簡單的，只針對靠他賞位子的官員，對在野勢力則有司法、罷免2把刀；司法是從大法官開始全收入囊中，凡可能影響2028連任的潛在對手，全都用司法清剿，罷免則是因為賴想回到全面執政的盛世，方式不是尋求朝野合作，而是全面發動地方首長和“立委”罷免，用不斷的政治動員，將“國家”不穩定的責任轉給在野黨，也為施政沒進展先找安全閥。



李艷秋表示，最近賴清德的表現，顯露的是焦慮，對政府運作失能的焦慮，但她強調，既然什麼業務賴清德都要管，到“立院”“國情報告”並備質詢就是義務，“賴清德，是時候了”，她呼籲賴別躲在大法官後面，光明磊落的去“立院”面對民意，再這樣立威下去，離“獨裁”就衹有一步之遙了。