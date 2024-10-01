華郵：特朗普指台灣防務預算應占GDP10%

台灣向美軍購金額不斷上升，圖為F-16戰機。(中評社 資料照) 中評社台北10月1日電／華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家狄森（Marc Thiessen）在美東時間9月30刊出的專文指出，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）受訪時表示，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。他認為台灣的防務支出不夠，應該提高到台灣的生產毛額的10%。



華盛頓郵報專欄作家狄森（Marc Thiessen）在9月30日刊出的專文指出，他9月16日在特朗普位於佛羅里達州的莊園訪問特朗普，問他若當選有什麼維持和平的策略?如果特朗普是總統，中國會攻打台灣嗎？對此，特朗普回答，“不，不會在我當總統的時候”。特朗普也說：“但最終他們會。”



《中央社》報導，特朗普說，“台灣的情況很棘手”，不要忘了，台灣距離美國有9000英里（約1萬4000公里），距離中國僅100英里。他希望台灣的領袖們在未來4年內大幅增加“國防”投資。



狄森寫道，他對特朗普說，台灣現在的防務支出已經達到台灣境內生產毛額（GDP）的2.6%，超過多數北大西洋公約組織（NATO）的成員國。



特朗普對此回答：“他們應該花（GDP）10%。”



狄森引述的是去年8月的數據。根據“行政院”8月通過的明年度總預算案，台灣軍方主管預算加計新式戰機（F-16V block70）、海空戰力提升計劃採購特別預算、及非營業特種基金後，整體“國防”預算規模為新台幣6470億元，占GDP比率約為2.45%。



特朗普6月下旬接受“彭博商業周刊”（Bloomberg Businessweek）訪問時指出，台灣應向美國支付防衛費用。特朗普當時沒有論及台灣的防務預算應提高多少。



“彭博商業周刊”7月中刊出特朗普的專訪。隨後，在特朗普總統任內最後2年（2019-2021）擔任國安顧問、特朗普若當選有可能再入閣的歐布萊恩（Robert O'Brien）接受媒體訪問時指出，台灣的防務支出應增加至GDP的5%。