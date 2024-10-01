產業電價漲12.5%　卓榮泰：比鄰近國便宜

卓榮泰接受媒體聯訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）台官方拍板10月16日起調漲產業電價平均12.5%，引發物價通膨疑慮。“行政院長”卓榮泰1日表示，即便是調幅比較高，大戶工業用電也比亞洲鄰近國家還低，但接近台電的成本。這幾天會請“經濟部”、台電跟產業界溝通。穩定物價方面，基本上小商家還是維持原價、不調漲。政府會協助產業界節約用電，因此相對降低產業界的負擔。



卓榮泰1日接受媒體訪問表示，相信電價審議委員會經過縝密思考，希望能反映出電價調整的最好決定。台電已數度表達調漲電價有幾項重點考量因素，包括反映成本、照顧民生、穩定物價與節能減碳，後續結論也符合這幾項原則。即便是調幅比較高的大戶工業用電，電價比亞洲鄰近國家還要低，但也接近台電成本。至於民生用電不調整，就是符合照顧民生。



卓榮泰說，在大類分項上，有的調漲14%，有的調漲7%，但是否容許細節再行調整，還是要在尊重電價審議委員會的前提下，再去做一些細部瞭解。他已請“經濟部”、台電利用時間與產業界溝通說明。最重要的是，政府會組成節約用電團隊幫助各產業節電，這方面“經濟部”、“環境部”都在積極籌備中。



卓榮泰指出，換句話說，一方面台電調整用電大戶的電價，但政府的力量會協助產業界節約用電，因此相對是要降低產業界的負擔，最高的目標就是要全民節約用電，才能夠面對現在這種大家急需用電，但又必須要調整電價的時代，節約用電真的是唯一的方法。



電價審議委員會拍板，16日起調漲產業電價平均12.5%，其中半導體及資料中心電價調升14%，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲。這也是3年來第四度調漲產業電價，影響逾50萬戶。



“行政院長”卓榮泰1日上午率行政官員赴“立法院”進行施政報告與備詢。