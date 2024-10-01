顧立雄：賴清德提醒軍人有禮節　沒摔東西

顧立雄笑著解釋當天茶敘位置與狀況。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）賴清德8月初與晉升將官們茶敘時，疑似不滿將領們未站好而生氣，藍營“立委”認為“國防部長”顧立雄過去是蔡英文人馬，賴清德分明在立威。顧立雄今天受訪再度澄清當天狀況說，賴清德是三軍統帥，三軍統帥就是三軍統帥，並沒有立威不立威的問題，賴是提醒軍人應有禮節是應該的，他的口氣沒有任何的震怒或是摔東西。



這是賴系在鬥英系嗎？顧立雄則說，現在敵情嚴峻的今天，不需要做任何分化，對大家都沒有任何好處。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



賴清德8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，“國防部”辦了場茶會，出席晉任將官共31名，部長顧立雄陪同。據透露，“總統府”一名女幕僚有別以往慣例，於茶會開始前稱該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起來。結果賴走進會場，看到將官筆挺坐著鼓掌，氣得大罵“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好”並摔出手中資料，場面頓時非常尷尬。



顧立雄則說，賴清德是體恤將領認為要多所交流，才會安排8月份勗勉典禮之後有茶敘，這是第一次舉辦，相關儀節沒有弄清楚，賴當場對禮節有提醒，他也對提醒有說明，日後再辦相關茶敘也會順利圓滿，沒有任何罵人或是摔東西，那是謬誤、誇大，希望不要再以訛傳訛。



傳出當天有“總統府”女科員先傳達不用站起來，將官們才坐著，顧立雄說，他是提早到，沒有看到這個情況存在。



現在消息傳出是替將領抱屈，那到底是誰下令不用站起來？顧立雄笑著解釋說，當天是一個圓形的茶敘位置，流程一般是，賴清德到的時候，有人喊“總統”到就會起立，但是賴忽然進來，之前流程溝通不清楚，大家一時反應來不及，造成這樣狀況，是不是可以檢討，日後我們把流程弄清楚。



他強調，只是茶敘之前的一個花絮，不需要過度渲染放大，賴清德口氣沒有任何的震怒或是摔東西，只是嚴正表示軍人應該要注重禮節。