除役核電廠仍編預算　卓榮泰：隱形及未來成本

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）針對在野黨質疑核一、核二、核三廠1號機已除役，但“經濟部”核能發展後端營運管理卻還編列新台幣60.2億元經費。“行政院長”卓榮泰1日表示，這是每一座核電廠的隱形成本、未來成本，每座核電廠即便除役後，都得承受數百億元的後端處理成本。



卓榮泰說，這也是我們一直顧慮的，即便核電廠發電當下成本比較低，但核電廠的後端處理與除役後的成本，都是一個隱形成本、未來成本，即便除役後，都要承受數百億元的相關成本。算起來，核電給我們負擔還是滿大的，他會再請台電就以前的經驗，及最節約的情況下，來處理核電廠除役工程，希望在安全、節約的方向上，讓核電廠除役過程能簡化。



“立法院”本會期審議總預算，在野黨“立委”均抽絲剝繭要替人民看緊荷包。“經濟部”“核能發展後端營運基金管理會”明年編列60.2億預算，用於核一、核二、核三除役及後端營運綜合業務。引起中國國民黨籍“立委”賴士葆質疑，核一、二都已經除役好幾年，核後基金根本不需要或用的很少，明年預算只會針對今年核三1號機的除役，明年這筆預算應先予以凍結，等到核能政策更明朗後再來處理。



“行政院長”卓榮泰1日上午率行政官員赴“立法院”進行施政報告與備詢。