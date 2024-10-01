超思一人分飾三角　陳駿季：檢調沒訊息

陳駿季接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月1日電（記者 黃筱筠）超思進口蛋爭議延燒，其中關鍵被告是超思負責人秦語喬的女兒“吳諭非”。“監委”調查指出，她一人分飾三角，自稱是日方伊勢食品代理商、公司代表和台灣貿易進口商，找媽媽秦語喬成立超思，遠端“一條龍”主導進口蛋作業。但台“農業部部長”陳駿季今天受訪則說，一人分飾三角是媒體說明，我們並沒有從檢調單位得到任何訊息。有關業者之間關係，有待檢調調查結果。



北檢檢察長王俊力9月24日啟動檢調大軍，開闢超思進口蛋案戰場，兵分14路搜索約談多名官商。雖外界有“辦劍指綠營高層的超思案，以堵攸攸之口、分散辦白不辦綠壓力”的質疑，但前後任“農業部長”陳吉仲、陳駿季、前畜產會董事長林聰賢等指標人物，並不在首波約談名單中。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



對於超思公司是否一人分飾三角，陳駿季再度說明，我們主要回應是公司大小規模與能力沒有關係，而一人分飾三角的說法是媒體說明，我們並沒有從檢調單位得到任何訊息。



媒體追問“監察院”都說超思是一人分飾三角，陳駿季仍說，有關於業者之間關係，當初行政單位調查報告，是無法進行調查，所以主動移請檢調調查，與來源牧場關係是什麼，有待檢調後續調查。