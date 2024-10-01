賴清德民調信任度新低　戴立安：人設出問題

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／根據《美麗島電子報》9月民調，民進黨賴清德信任度達就任以來新低、不信任度創新高，正負評價震盪幅度超過民進黨和“行政院長”卓榮泰。規劃該民調的戴立安解讀，過去在信任度變動比較大的情況，就是“人設（人物設定）”出了問題。



戴立安解讀，信任評價震盪涵蓋深藍、中立、淺綠民眾，此現象較為罕見且耐人尋味，1個月之內，正負評價震盪幅度來回14個百分點，過去在信任度變動比較大的情況，就是“人設”出了問題。



根據《美麗島電子報》9月民調，民眾9月對賴清德信任度而言，有52.5%信任賴清德（其中18.4%很信任、34.1%還算信任）則比上月減少6.4個百分點，創就任以來新低而且大致回到就任後的首次評價。有38.3%不信任賴清德（其中18.1%很不信任、20.2%有點不信任）則比上月陡增8.0個百分點，而且創就任以來的新高，未明確回答的有9.2%。



民調分析，賴清德諸如親任“總統府”新設3個委員會召集人，號令“行政院長”、“閣員”、“立法院”民進黨團及兼任民進黨主席，並擔任民進黨暑期青年活動講師，甚至是告別式的點主官等多樣角色。日前除了“憲法”法庭判決認定死刑“有條件合憲”仍與歷年多數民意相悖之外，賴清德近月以來設定的“國政”方向、個人領導風格與行事等，或已引發部分民眾對其應有角色分際的質疑，甚至產生不信任，後續影響與變動尚待觀察。