韓邀與卓榮泰餐敘　黃國昌：基於禮數會出席

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）“立法院”藍白聯手表決退回“賴政府”明年度總預算，陷入僵局，“行政院長”卓榮泰找上中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜盼解套，韓預計4日邀卓、藍綠白黨團三長餐敘。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌1日表示，民眾黨團基於禮數會出席，但重點不是吃飯，是“行政院”有沒有要依法編列預算。



黃國昌也酸說，找“立法院”各黨團溝通本是行政部門的責任，但擺明賴清德、卓榮泰只願意找韓國瑜，把其他在野黨團當空氣，包括“總統府”秘書長潘孟安預計率7名大法官被提名人拜會，也是直接找韓國瑜，這就是他們在打的政治算盤。台灣社會都在看，“行政院”沒有依法編列預算，也沒誠意與在野黨團溝通，這樣蠻橫、霸道的行政團隊，恐怕不是民眾所期待的。



“行政院”明年度總預算案，因少編已修法通過提高的原住民禁伐補助金、公糧收購價格，9月20日遭在野黨聯手表決退回。朝野因此是陷入僵局，卓榮泰9月27日趁總質詢開會空檔，在“立法院”與韓國瑜相談數分鐘，後續傳出韓國瑜有意在4日邀請卓榮泰、藍白黨團三長餐敘，被外界解讀為是“和解飯”



黃國昌1日接受媒體訪問開門見山地表示，他不會當成是和解飯，韓國瑜身為“立法院”的大家長，調和鼎鼐、邀請藍綠白黨團三長與行政部門溝通，但重點還是“行政院”違法編列的預算還是得重編，相信這是4日會面的重點。



黃國昌強調，在野黨監督執政黨天經地義，執政黨沒有依法編列預算，依照法律重編也是執政黨該做的事，各司其職、各自扮演好各自的角色，做好自己的工作。



黃國昌說，韓國瑜出面邀約，基於禮數，民眾黨團會出席，“行政院”三長要參加我們也不排斥，但重點不是吃飯，而是“行政院”有沒有要依法編好預算，我們會要求“行政院”依照法律做到應該要做的事，這本就是行政部分的責任，沒有和解或不和解的問題。