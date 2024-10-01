金門生殖醫療吸引大陸人　卓榮泰允諾研究鬆綁

左起，邱垂正、卓榮泰及邱泰源。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日質詢時指出，去年7月到今年5月有500多件大陸人民到金門就醫，主要是自費看不孕，她希望能加強台灣這方面的優勢，吸引大陸人民到金門尋求醫療服務。“行政院長”卓榮泰允諾會請部會研究，若有需求也可以適度鬆綁法令。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



陳玉珍質詢時表示，大陸方面已經恢復陸客到金門來，這是兩岸冰凍後的突破。



卓榮泰說，這非常好，已經有踩線團到了。



陳玉珍表示，台灣的醫療相當有名且可受信任，我們應該善用我們的優勢，去年7月到今年5月，大陸地區人民循小三通到金門就醫，已經有500多件，事實上金門醫療資源是缺乏的，我們醫療不會比廈門進步，但大陸人民還是願意到金門就醫，主要是來看生殖醫學，來看不孕。



陳玉珍指出，生殖醫學是自費的，然後我們比較進步，且獲得信任，所以我們應該發揮優勢，吸引各地的人過來，尤其金門距離大陸近，有優勢，可以加強吸引大陸人民過來進行自費醫療，卓榮泰是否鼓勵？



卓榮泰表示，會請“衛福部”與“國發會”進一步研究，看看如何幫助金門醫療產業，除了產業發展，我們整個後勤能否接下來，如果“離島建設條例”有不足，他一直認為適度鬆綁法令是政府很重要的工作。



陸委會主委邱垂正則表示，只要對金門老百姓有好處，可兼顧“國家安全”，只要“福國”利民，我們都全力以赴。