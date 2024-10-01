美軍援台5.67億美元　退將栗正傑提3質疑

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美國總統拜登9月29日批准提供台灣價值5.67億美元（約180億新台幣）的軍援。對此，台陸軍退役少將栗正傑30日表示，這是軍援，不是軍售，軍援代表台灣不用出錢。仔細看內容，第一個是訓練，就是台灣飛行員到美國去訓練。買了美國的戰機，美國本來就要教台灣。這個訓練費有必要特別提出來做軍援？



此項軍援是美國對台史上最大筆軍援，白宮表示，這是美國在面對與中國大陸日益緊張局勢下，增強台灣軍事力量的最新措施。即使在缺乏正式外交關係的情況下，美國仍是台灣最重要的國際支持者和武器供應者。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑昨日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，首先，“這是軍援，不是軍售，軍援代表我們不用出錢。我仔細看內容，第一個是訓練，就是我們的飛行員到美國去，買了你們美國F-16V的戰機，你本來就要教我們”。栗質疑，以前F-16V的飛官也是到美國去學習，軍艦也是。但這個訓練費用是不是有必要特別提出來是做軍援？聽說台灣派出陸軍一個營級的部隊，到美國去受訓。但陸軍有必要去美國學習？這些費用美國說不跟台灣收，但陸訓有沒有用？美國的戰術、戰法不見得適用於台灣的地形戰術與戰法。



栗正傑說，第二，軍援的是庫存，是不是代表台灣有很多的武器、飛彈是存在美國的庫房裡面？“美國提供庫房給我們用，然後這也算在軍援裡面”。最後栗提到，第三，美國要支援台灣無人機，是要給台灣彈簧刀無人機，這個在俄烏戰爭表現地不好，是不是這批要給台灣？“這等於不收你錢，這批就給你了”。