培訓40萬民力打仗？卓榮泰：希望備而不用

卓榮泰（左）與顧立雄（右）接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月1日電（記者 楊騰凱）賴清德成立“全社會防衛韌性委員會”培訓40萬民力，必要時支援軍事行動。對此，“行政院長”卓榮泰今日表示，台灣沒有全民皆兵的環境，我們對台灣的安全與和平還是有信心，40萬民力希望備而不用。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”進行施政報告總質詢。



陳玉珍質詢時問，賴清德前幾天錄製影片，要大家全民防衛，卓榮泰看了有什麼感想？自己剛開始也在想是針對天災，結果影片最後賴清德說“守護國家要自己救”，這不像在講災難，像在講戰爭，要打仗了嗎？卓榮泰看了不會膽戰心驚嗎？



卓榮泰表示，在全社會防衛韌性委員會會議中，會有一些專家學者的建議，這不一定是戰爭，賴清德要傳達的是大型災難之後，全民要做復救的工作，全社會防衛韌性就是這個意思。這樣類似的話自己也常說，例如自己“國家”自己救，全社會防衛面向很多，全民都必須建立防衛的心情，要儲備人力，養兵就在千日，也許永遠用不到。



陳玉珍此時表示，所以你在說“兵”？卓榮泰趕緊澄清說，“我是講成語”。



陳玉珍批，賴清德不尋求和平的方法，要全民一起來備戰，如果要打仗了，應該要透過公開訊息讓大家知道，不要讓大家民心惶惶。如果打仗有很多事情要面對，有通訊、救護等等，那麼40萬民力夠嗎？



卓榮泰指出，雖然大陸機很常越過我們鄰接的部分，但是我們對台灣的安全與和平還是有相當的信心。40萬是討論出來的數字，就是基本需求，希望是備而不用。



陳玉珍表示，乾脆像以前的金門一樣，全民皆兵，不分男女，



卓榮泰說，台灣沒有這樣的環境，防衛韌性委員會是針對安全的韌性。