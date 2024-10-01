三黨“立委”同呼籲修訂社宅法　積極提供社宅

“強化土地開發公益性：區徵與重劃應積極提供社宅”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月01日電（記者 俞敦平）藍綠白三黨的“立委”們，今日聯合召開記者會，呼籲修訂《住宅法》，將社會住宅政策與區段徵收及市地重劃結合，以提升土地開發的公益性。巢運發言人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根等專家亦支持此呼籲，認為此舉可加速社宅供應，解決土地資源不足與房價高漲的問題。



來自藍白綠三黨的“立委”，中國國民黨籍“立委”牛煦庭、民主進步黨籍“立委”郭國文和台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍1日上午共同召開“強化土地開發公益性：區徵與重劃應積極提供社宅”記者會。牛煦庭、麥玉珍、地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根和巢運發言人彭揚凱出席。



彭揚凱指出，社會住宅政策過去已取得一些成果，但未來將面臨土地有限及興建速度不足的挑戰。為此，他主張修訂《住宅法》，將區段徵收和市地重劃與社宅政策結合，以增加土地供應，促進社宅興建速度，並提升土地開發的公益性。



林旺根認為，都市計劃法已將社會福利設施視為公共設施，但目前區段徵收和市地重劃中，社會住宅的供應仍不足。他強調必須修法，明確將社會住宅納入土地開發規劃，並呼籲政府應透過法規強化地方政府對社宅的規劃和興建。



牛煦庭表示，目前政府的土地開發策略以賣地為主，這種做法不僅助長房價飆升，還導致社會住宅的供應遠遠不足。他指出，這種過度依賴賣地的政策，雖能短期內增加財政收入，但長期卻損害了居住正義。他建議修訂《住宅法》，將區段徵收和市地重劃與社宅政策結合，確保土地開發時預留一部分土地供應社宅。他認為這不僅能增加社會住宅的數量，還能減緩房價壓力，讓更多市民享有平價、安全的居住環境。